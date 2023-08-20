حملة تموينية للمرور على المخابز والأسواق بالعريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، حملة تموينية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين لتفقد الحالة التموينية والمرور علي المخابز للتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات والاوزان من عدمه ، بناء على تعليمات الدكتور وزير التموين، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

الكيلو 17:

وقالت أمانى رسلان مدير عام المديرية ، أنه تم المرور على سوق العريش لتجارة الجملة بالكيلو ١٧، لمتابعة الالتزام بالبيع داخل السوق وملاحقة السيارات التى تحاول البيع خارج السوق.

كما تم المرور على المحال التجارية والسوبر ماركت واكشاك بيع السجائر .

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد١ محضر سجائر بيع بازيد من السعر الرسمى والمعلن ، وعدد ١ محضر سجائر مجهولة المصدر ، بالإضافة إلى تحرير عدد ٥ محضر عدم اعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية .

وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابة العامة