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رئيس التحرير
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الاستيراد مشكلة.. باحث سياسي يقدم روشتة للدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية

الكاتب الصحفي بشير
الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح

أكد الكاتب الصحفي والباحث السياسي بشير عبد الفتاح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل على المصارحة والمكاشفة مع الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هناك أزمة اقتصادية كما أكد الرئيس السيسي، خاصة في شح العملات الصعبة بالدولة.

وقال بشير عبد الفتاح، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إنه لا بد من زيادة التصدير وتقليل الاستيراد خاصة أن الدولة تقوم باستيراد 80% من احتياجاتها، مؤكدًا أن الاستيراد يثقل الكاهل على الدولة في توفير العملة الصعبة.

وقامت الدولة بعمل إنجاز في تقليل استيراد القمح من خلال المشروعات التي قامت بها، ولكن لجوء الدولة للتصنيع هام خلال الفترة الحالية.

 

تطوير الصناعة وعدم الاستيراد

وأشار بشير عبدالفتاح إلى أن الدولة المصرية قامت بعمل شراكات مع دول القارة الأفريقية وعدد من دول العالم، ولا بد من استغلالها بالشكل الأمثل لتطوير الصناعة وعدم الاستيراد.

بشير عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري العملات الصعبة القمح

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