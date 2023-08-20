اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الدور الثاني في الجغرافيا والكيمياء

يواصل اليوم الأحد، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية ثاني أيام امتحانات نهاية العام في الدور الثاني.

ويؤدي طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الامتحان اليوم في مادتي الجغرافيا والانشاء.

كما يؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الامتحان اليوم في مادتي الكيمياء والبلاغة.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لخروجها في أفضل حال.



وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن التزام الطلاب بالتعليمات سيتيح لهم فرصة أكبر للتركيز والحل في جو مناسب، وأن الأزهر يعول عليهم كثيرا في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.



جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت من السبت 19/8/2023 ، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 ، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131 ، ومن القسم العلمي بنين 8648 ، ومن الفتيات 7807 ، بإجمالي 16455.