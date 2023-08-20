طارق السيد: مستعد للتدخل من أجل تجديد فتوح للزمالك

أكد طارق السيد قائد نادي الزمالك السابق، أنه إذا تم طلب منه إقناع أحمد فتوح بالاستمرار مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة سيقوم بذلك.

وقال طارق السيد فى تصريحات تليفزيونية: “أنا مستعد وعلي مسئوليتي الشخصية أن أقوم بالتجديد مع أحمد فتوح ولابد أن الجميع يعلم أن فتوح طلباته سهلة من أجل تجديد التعاقد مع الزمالك”.

وأضاف:" فتوح يحب نادي الزمالك ولديه رغبة فى الاستمرار مع نادي الزمالك وأنا بالطبع لا أحتاج أن أى شخص يقوم بتكليفي بحل أزمة فتوح ، ولكن أنا أؤكد أن فتوح يرغب فى الاستمرار وموضوعه من الممكن أن ينتهي خلال ساعات بسيطة إذا تم تنفيذ الطلبات الذي أراها بسيطة .

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن أمس عن استقالته بشكل نهائي.