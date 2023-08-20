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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين مبادرة سقيا الأحبة في العريش احتفالاً باليوم العالمي للعمل الإنساني

المشاركين في مبادرة
المشاركين في مبادرة سقيا الاحبة

نظمت جمعية الإنسان(فريق أصحاب البصيرة) من المكفوفين وضعاف البصر بمحافظة شمال سيناء،    مبادرة "أصحاب سقيا الأحبة" تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني ، يوم 19 اغسطس من كل عام.، بمشاركة قيادات المجتمع المحلي وبتعاون مع مركز شباب العريش ، وفرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.
 تم تنفيذ المبادرة بدعم من مديرية التضامن والشركاء المجتمعيين المهتمين بالمجال الإنساني لتحقيق رفاهية وكرامة المواطن المصري بسيناء، والحفاظ على سلامته وزيادة أمنه وسعادته.

 

الأعمال الإنسانية:

 

وقال الدكتور  عبد الكريم  الشاعر ،رءيس الجمعية ،ان  المبادرة  تشارك في اليوم العالمي للأعمال الإنسانية ورفع الوعي الوطني والاجتماعي لدى ابناء الوطن وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمواطني شمال سيناء.
 

 واختار فريق أصحاب البصيرة موضوع التغيرات المناخية وأثرها على ارتفاع درجة الحرارة بتنفيذ مبادرة أصحاب سقيا الأحبة كموضوع لعام 2023م،.

وبدأت المبادرة بإدارة أصحاب البصيرة من المكفوفين وضعاف البصر وعددهم (15)  وبمشاركة عدد(20) من المتطوعين بتوزيع العصائر الطبيعية المانجو والكركدية والليمون والمياه المثلجة على الباعة الجائلين والباعة في المحال التجارية والافران والعاملين بالورش الصناعية وسائقي السيارات والأطفال وكبار السن وغيرهم  .

وأثنى المواطنون على فكرة المبادرة ،وطالبوا بتعميمها على مستوى الجمهورية ودعمها من رجال الأعمال لدورها في تلبية احتياجات الناس في ظل ارتفاع درجة الحرارة، للتخفيف من صعوبة الحر هو من أفضل الاعمال الصالحة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَقَى مُؤْمِنًا سَقَاه اللَّهُ مِنْ زَبِيبِ جَنَّةٍ حَتَّى يُغْفِرَ لِهِ"، وقد يكون لذلك أجرٌ عظيمٌ في الدين.

 

ووجه  أعضاء أصحاب البصيرة ، المجتمع بضرورة أن يحملوا رسالة الرحمة والإنسانية في قلوبهم أينما مضوا، كي ينتشر عبير المحبة والخير في كل مكان
 

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العريش مبادرة العمل الإنساني سقيا الأحبة

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