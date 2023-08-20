مجدي خالد: تقديم خدمات صحية بالعربات المتنقلة لأكثر من 2500 سيدة.. فيديو

تحدث الدكتور مجدي خالد، مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقًا، عن تقديم خدمات صحية بالعربات المتنقلة لأكثر من 2500 سيدة في 10 محافظات، قائلًا إن الهدف من ذلك هو الارتقاء بصحة المرأة المصرية.

وأضاف مجدي خالد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر وقعت على هذه الأجندة وملتزمة بدعم صحة المرأة، خاصة أن المبادرة الرئاسية تغطي عددًا هائلًا من السيدات اللاتي يُقبلن على هذه الخدمات.

لازم ننصح كل سيدة إنها متفوتش الفرصة

وأشار مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان سابقًا إلى أن صحة المرأة تعني أن الأسرة في وضع جيد، وتعني أيضًا أنها تستطيع تقديم الدعم لأسرتها، متابعاً: "لازم ننصح كل سيدة إنها متفوتش الفرصة مهما كانت الفئة العمرية، وتستفيد من المبادرة".

وأوضح مجدي خالد، أن المبادرة تهدف للكشف المبكر عن إصابات أورام الثدي، وتوعية السيدات، إضافة إلى توفير الفحص المتعلق بالأمراض غير المعدية، مثل السكر والضغط والقلب والدم والأورام، لافتة إلى أن المبادرة تتميز بتقديم الكشف والفحوصات والعلاج بالمجان.