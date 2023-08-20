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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

استمرار مبادرة شرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية للشهادات العامة مجانًا بالمساجد والمراكز الثقافية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، في إطار الدور المجتمعي وفي ضوء مبادرة اللغة العربية واهتمامها بالنشء والشباب وبلغة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي المستنير، استمرار فعاليات شرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية للشهادات العامة مجانًا في عدد من المساجد والمراكز الثقافية.

مبادرة اللغة العربية بالأوقاف

وذلك على النحو التالي:
ففي مديرية أوقاف دمياط أقيمت المبادرة بمسجد عمرو بن العاص، حيث قام بالتدريس الشيخ/  سلمان محمد سحلول إمام وخطيب ومدرس.
وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت المبادرة بمسجد القهوجي، حيث قام بالتدريس الشيخ/ وليد يوسف سهيل إمام وخطيب ومدرس.
 

كما أقيمت المبادرة بمسجد الشيخ حسانين، حيث قام بالتدريس الواعظة/ ولاء البطة.
 

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت المبادرة بمسجد حراء بالوليدية، حيث قام بالتدريس الدكتور/ أسامة عوض عبد الله الأزهري إمام وخطيب ومدرس.
 

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت المبادرة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) التابع لإدارة أوقاف جنوب القاهرة ، حيث قام بالتدريس الشيخ/  أحمد عصام الدين فرحات الموجي إمام وخطيب ومدرس.
كما أقيمت المبادرة بمسجد البقلي، حيث قام بالتدريس الشيخ/ عبد الغفار غريب عبد العاطي.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت المبادرة بمسجد الفاروق عمر، حيث قام بالتدريس الشيخ/ عمرو محمد إمام وخطيب ومدرس.
وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت المبادرة بمسجد أبو صيام الغربي، حيث قام بالتدريس الشيخ/ أحمد محمد عبد العزيز إمام وخطيب ومدرس.
وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت المبادرة بمسجد أبو بكر الصديق، حيث قام بالتدريس الشيخ/ أحمد حامد عبد الماجد إمام وخطيب ومدرس.

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وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت المبادرة بمسجد المصلحة بالطابية التابع لإدارة أوقاف المنتزه، حيث قام بالتدريس الشيخ/ صابر الغريني إمام وخطيب ومدرس.
كما أقيمت المبادرة بمسجد محمد موسى بالهانوفيل، حيث قام بالتدريس الواعظة/ أميرة محمد قطب.
كما أقيمت المبادرة بمسجد الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر حمدي التابع لإدارة أوقاف محرم بك، حيث قام بالتدريس الشيخ /محمد ماهر جمعة ابراهيم عيسى.
وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت المبادرة بالمركز الثقافي بالعريش، حيث قام بالتدريس الشيخ/ لملوم محمد لملوم إمام وخطيب ومدرس.
وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت المبادرة بمسجد مريم، حيث قام بالتدريس الشيخ/ إسلام صالح عبد الرازق إمام وخطيب ومدرس.
وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت المبادرة بمسجد أبو بكر الصديق، حيث قام بالتدريس الشيخ/ عبد الله عوض أبو الحمد إمام وخطيب ومدرس.
كما أقيمت المبادرة بمسجد السيد عبدالرحيم القنائي، حيث قام بالتدريس الشيخ/ حجازي محمد فارس إمام وخطيب ومدرس.
وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت المبادرة بمسجد الكبير الحمراوي، حيث قام بالتدريس الشيخ/ رجب فوزي إمام وخطيب ومدرس.


كما أقيمت المبادرة بمسجد شبان المسلمين، حيث قام بالتدريس الشيخ/ صلاح علي بدر إمام وخطيب ومدرس.


وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت المبادرة بمسجد المحطة ، حيث قام بالتدريس الشيخ/ محمد جمال الشحات إمام وخطيب ومدرس.
كما أقيمت المبادرة بمسجد السد العالي بدمنهور، حيث قام بالتدريس الدكتور/ رضا غازي.
كما أقيمت المبادرة بمسجد ناصر بدمنهور، حيث قام بالتدريس الشيخ/ طاهر نعيم سليمان.
وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت المبادرة بمسجد صلاح الدين بكفر صقر، حيث قام بالتدريس الواعظة/ أمل السيد محمد.


كما أقيمت المبادرة بالمركز الثقافي بفاقوس، حيث قام بالتدريس الشيخ/ محمد إيراهيم علي محمد إمام وخطيب ومدرس ( قادة فكر).
كما أقيمت المبادرة بمسجد الشهيدين بقويسنا، حيث قام بالتدريس الشيخ/ مصطفى عبد الواحد شمس الدين إمام وخطيب ومدرس.


وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت المبادرة بمسجد السلام، حيث قام بالتدريس الدكتور/ محمد فتحي علي إمام وخطيب ومدرس.

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