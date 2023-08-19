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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: سيظل المسجد المكان الأكثر تأثيرًا في بناء الحس الإيماني والقيمي والإنساني

صدى البلد

عقد  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وخلال الاجتماع وجّه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كل الشكر والتقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م .

وأوضح أن العالم على كل المستويات يمر بمنعطف كبير جدًّا، وأنه ما لم نعمل على إحياء القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية فهناك خطر كبير جدًا على كل المستويات، فإحياء القيم الإيمانية والإنسانية أكبر عامل لمواجهة الأدواء المادية، ويشارك في إحياء هذه القيم كل الجهات والمؤسسات المعنية ببناء الوعي الرشيد.

وأكد وزير الأوقاف أن المسجد سيظل المكان الأكثر تأثيرًا في بناء الحس الإيماني والقيمي والإنساني، ونسابق الزمن لكي يستعيد المسجد دوره في الريادة والصدارة، ونرى والحمد لله إقبالًا غير مسبوق على بيوت الله (عز وجل).
مشيرًا إلى أن الوزارة الآن تقوم باستهداف المناطق الأكثر احتياجًا إلى الدعوة وتقوم بتنظيم قوافل دعوية أسبوعية حتى تصل برسالة الإسلام الوسطي المستنير إلى كل ربوع مصر، بل ومختلف دول العالم من خلال موفدي وزارة الأوقاف.


وعن دور الأوقاف المجتمعي أكد وزير الأوقاف أن الوزارة بصدد توزيع 250 طن لحوم أضاحي وإطعام ونصف مليون شنطة سلع غذائية بالمشاركة مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال احتفالات المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لنصر أكتوبر المجيد شهري سبتمبر وأكتوبر على الأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى تجديد فرش 400 مسجد خلال سبتمبر وأكتوبر بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف واحتفالات أكتوبر.
وأشار وزير الأوقاف إلى أنه قد تم رفع  الجائزة الأولى في المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى مليون جنيه، ومليون وأربعمائة ألف للأسر القرآنية، بإجمالي جوائز 8 ملايين جنيه وزيادة 300% عن العام الماضي، إضافة إلى إطلاق مسابقة مستقلة لقراءتي ورش وقالون.
وعن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين أكد وزير الأوقاف أن المؤتمر سينعقد يومي 9 و 10 سبتمبر المقبل تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، وهو من أعلى المؤتمرات حضورًا وتمثيلًا ومشاركة، ويتضمن هذا المؤتمر المحاور التالية :
1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.
2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.
3- الفتوى الإلكترونية.
4- التحفيظ والتدريس عن بعد.
5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.
6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.
مشيرًا إلى أن المؤتمر التحضيري سيعقد بإذن الله تعالى يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023م بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

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