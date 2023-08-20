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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 55 شركة.. انطلاق ملتقى «حياة كريمة» بالقليوبية لتوفير 7 آلاف وظيفة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ملتقى توظيف القليوبية، برعاية مؤسسة "حياة كريمة"، لتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات والتخصصات، بمشاركة الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وهند جلال، المنسق الميداني لمبادرة "حياة كريمة" بالقليوبية، وإيمان شحاتة، وكيل وزارة العمل بالقليوبية.

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وأجرى محافظ القليوبية، جولة لتفقد جميع الشركات المشاركة بالملتقى، والتعرف على أعداد الوظائف المتاحة، ومدى جدية التقديم لتلك الوظائف، مشيرا إلى أن عدد الشركات المشاركة بالملتقى بلغ 55 شركة، ويصل إجمالي فرص العمل المتاحة إلى ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتنسيق مع مبادرة "حياة كريمة"، ورشًا تدريبية من خلال برنامج "طور وغير"، الذي يوفر التدريب قبل التوظيف للشباب، باعتباره الأساس للقبول في أي وظيفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة”، على هامش ملتقى التوظيف المقرر انعقاده بسيتي كلوب بنها، لشركات القطاع الخاص من خلال مبادرة "توظيف مصر".

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم توفير تدريبات متخصصة لأبناء محافظة القليوبية في مكانين، وذلك بقاعة مديرية الشباب والرياضة بنها، وقاعة “تحيا مصر” بجوار كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها على مدار 3 أيام، وتشمل تدريبا تكنولوجيا للتعرف على أهم البرامج اللازمة للتوظيف، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وما الوظائف المستقبلية، وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل، وكذلك كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض.

كما يشمل التدريب، التعرف على مهارات التسويق الشخصي وعرض الإمكانيات العملية والعلمية بطريقة صحيحة، وأهم مهارات العرض الجيد والسمات المميزة لكل عارض.

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القليوبية محافظ القليوبية ملتقى توظيف حياة كريمة مديرية الشباب والرياضة

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