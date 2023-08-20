بسبب الغياب .. إحالة 19 طبيبا للتحقيق بوحدة صحية في طوخ

قررت الاجهزة التنفيذية بمركز طوخ بالقليوبية إحالة 19 طبيبا بالوحدة الصحية بقرية مشتهر للتحقيق بسبب الغياب عن العمل.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات اللؤاء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة متابعة المصالح الحكومية وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية وخاصة فى القطاع الطبى وبتعليمات من اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ بمتابعة الوحدات الصحية والتأكيد على حسن معاملة المواطنين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بمشتهر بمتابعة الوحدة الصحية بمشتهر وأثناء المتابعة تلاحظ عدم تواجد 19 طبيب أثناء فترة العمل وعلى الفور تم عمل مذكرة بالواقعة وتم إحالة المذكرة للتحقيق.