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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الصناعة هي الحل الأول للأزمة الاقتصادية الراهنة

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك العديد من الإجراءات لحل الأزمة الإقتصادية، والتى أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية، إلى الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر في الوقت الراهن.

وأضافت "متى" فى تصريح خاص لـ "موقع صدى البلد"، أن من ضمن الإجراءات الضرورية لحل الأزمة الإقتصادية، العمل على توفير الدولار من جانب البنك المركزي، حتى يسهل على المصنعيين شراء الخامات والمعدات اللازمة للصناعة، حيث أنه يوجد مصانع تتوقف بسبب نقص المعدات، مشيرةً إلى أن دعم المصانع أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد المصري.

وأشارت عضو لجنة الصناعة، إلى أن الصناعة هى أساس قيام الإقتصاد وخاصة الصناعات التي تحقق قيمة مضافة، موضحة أنه يجب تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، وذلك عن طريق عمل إعتمادات بنكية، مشيرة إلى أن سبب عجز المستثمرين هو عدم ثبات سعر الدولار.

وقالت "متى" أنه سيكون هناك زيارة للجنة الصناعة بمجلس النواب لمصانع العاشر من رمضان، يوم الأربعاء، لحل المشاكل مع مستثمرين العرب والأفارقة التى يواجهونها فى الصناعه هناك، وذلك لوضع خطط لإيجاد حلول لتشغيل المصانع.

الصناعة الأقتصادية لجنة الصناعة السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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