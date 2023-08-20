عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. فرقة رضـــا تختتم حفلاتها فى الليلة الرابعة لـ صيف الإنتاج الثقافى

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، تختتم فرقة "رضـــا" حفلاتها فى برنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، اليوم الأحد ، على مسرح ساحة مركز الهناجر.

وقد أحيت فرقة "رضـــا" للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، حفل أمس السبت، بباقة من أروع وأشهر استعراضاتها، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة.

حيث قدمت فرقة "رضـــا" فى الليلة الثالثة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى، ١٠ استعراضات من أشهر أعمالها طوال تاريخها الفنى، منها : " حلاوة شمسنا، الأقصر بلدنا، الاسكندراني، الكرنبة، سماح النوبة، التنورة، الحجالة ".

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه.

الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفني للفنون الشعبية والإستعراضية الفنانة ايناس عبد العزيز الكيلاني وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني خالد جلال رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني مسرح ساحة مركز الهناجر وزيرة الثقافة وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

الدولار يضع الأهلي في ورطة| بواليا يلوح باللجوء إلى "فيفا".. وأحمد قندوسي يطلب فسخ عقده

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

ترشيحاتنا

عائد 134% خلال 7 سنوات.. طرح شهادة إدخار سباعية بفائدة خيالية.. تفاصيل

طعمة بني أبيرق.. حكايتها وأين موقعها في القرآن؟ علي جمعة يوضح

أهلاوي ولا زملكاوي.. سحر نوح تكشف عن انتماء زوجها مدحت شلبي

سيارة ميكروباص وعملات أجنبية.. سقوط عصابة رجال الشرطة المزيفين بالقاهرة

تحذير.. الحرس الثوري الإيراني ينشر صورة لحاملة مروحيات أمريكية في مضيق هرمز

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

حقيقة ارتفاع أسعار السكر.. رئيس الشركة: شغل تجار وبشرى للمواطنين من التموين

فيديو

مصر والبريكس.. تصريح مهم من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم

تراجع 16 درجة.. مفاجأة في طقس اليوم وتحذير بهذه المناطق

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ