وكيل تعليم الدقهلية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم سير الإمتحانات من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للاطمئنان على انضباط لجان امحانات الدو الثاني بالثانوية العامة وتذليل العقبات وحل المشكلات التى من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.



وأكد شعبان ان الامتحانات تسير سيرا حسنا ولم ترصد غرفة العمليات المركزية اى شكاوى بشأن الامتحان وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.



وأوضح وكيل الوزارة أن ٨٩ طالب وطالبة أدوا اليوم امتحان اللغه الأجنبية الثانية و١٥٧ طالب وطالبه أدوا امتحان مادة التربية الوطنيه