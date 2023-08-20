رصد 3 حالات غش إلكتروني بلجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

استكمل اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية ، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في يومها الثاني.

أدى الطلاب في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة "اللغة الأجنبية الثانية" بإجمالي عدد (6231 ) طالب/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية ، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة "التربية الوطنية" بعدد (5614) طالب وطالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 فى مادة "الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)" فترة أولى بعدد (4) طالب/طالبة ، وامتحان "التربية الوطنية" فترة ثانية بعدد (1) طالب/طالبة.

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وقد سارت أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 خلال اليوم الثانى بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وخلال اليوم الثاني في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (3) حالات غش إلكتروني ، حيث تم :

ضبط طالب بمحافظة (القليوبية) قام بالغش الالكتروني خلال امتحان مادة "اللغة الألمانية"

وضبط طالبين بمحافظة (سوهاج) قاما بالغش الالكتروني خلال امتحان مادتي "اللغة الفرنسية، والتربية الوطنية"

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة مع الطلاب المضبوطين في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 اليوم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

والجدير بالذكر، أن غدًا الأثنين الموافق 21 غسطس 2023 يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمي رياضيات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحانى مادتى "الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية).