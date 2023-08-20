برلمانية: سياسة مصر الخارجية متوازنة وترسخ علاقتها مع الدول الصديقة

أكدت النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على التوازن والعلاقات المنفتحة على جميع بلدان العالم، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من الجميع وتربطها علاقات متبادلة ومصالح مشتركة.

وأضافت "السيد"، في تصريحات خاصة، أنه رغم الصراعات التي تشهدها المنطقة، إلا أن مصر عبرت بوضوح، قولا وفعلا، عن موقفها الثابت والمتزن تجاه الجميع، وأكدت على أنها تقف على مسافة واحدة دون التحيز لطرف على حساب الآخر، مثمنة الدور المصري الذي ينتجه سياسة عدم الانحياز.

ونوهت عضو مجلس النواب أن الزيارات المتبادلة للمسؤولين المصريين والمتبادلة مع الأطراف في الشرق والغرب، تعبر عن تلك السياسة الخارجية المصرية الناجحة، مؤكدا أن ذلك كان له انعكاسات إيجابية على مصر.

وأشارت النائب عمرو هندي، إلى أن جميع دول العالم تشهد بأن علاقات مصر بالدول الخارجية علاقات متزنة ومنفتحة على الجميع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنحاز لأي طرف من الأطراف، ودائما موقف مصر في هذا الصدد معلن.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد سياسة مصر الخارجية تتبع مبدأ الحياد والتوازن، ولا تتدخل في شئون الدول، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها فجر السبت الماضي.