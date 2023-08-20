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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«فنون الوادي الجديد الشعبية» تشارك بمبادرة «ثقافتنا في إجازتنا» برأس البر ودمياط الجديدة

جانب من الانشطه
جانب من الانشطه

شاركت فرقة الوادى الجديد القومية للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في فعاليات مبادرة «ثقافتنا في إجازتنا»، بمدينتي رأس البر بممشى النيل، ودمياط الجديدة بالمسرح الروماني بالحديقة المركزية، بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

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وقالت ابتسام عبدالمريد، مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، إن فرقة الوادي للفنون الشعبية قدمت مجموعة من الفقرات الفلكلورية والتابلوهات الفنية، منها الخزام، البلح، البادية، التنورة للفنان أحمد فتحي، المقرونة، بجانب فقرات غنائية للمطرب أحمد منصور وأغنية أما براوة، والمطرب محمد مغاوري وأغنيات.

إقليم وسط الصعيد الثقافي أحمد الشافعي الإدارة المركزية إدارة المركز العامة لقصور الثقافة الرومان هيئة العامة لقصور الثقافة لهيئة العامة لقصور الثقافة لفنان أحمد الشافعي

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