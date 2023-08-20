مشاركة واعظات الأزهر في ركن الفتوى بمعرض ساقية الصاوي للكتاب.. صور

اختتم مجمع البحوث الإسلامية مشاركته في فعاليات معرض الكتاب بساقية الصاوي في دورته الثالثة عشر.

وشهد ركن مجمع البحوث الإسلامية، نشاطا مميزا لواعظات الأزهر الشريف، بركن الفتوى بالمعرض على مدار اليوم، وذلك من أول يوم لبدء فعاليات المعرض الموافق ١٣/ ٨ وحتى آخر يوم السبت الموافق ١٩ /٨/ ٢٠٢٣م.

واستقبلت كلا من الواعظتين: أسماء أحمد عوض، إلهام شبانة، الكثير من الأسئلة الواردة من جمهور المستفتين بفئاتهم المختلفة من نساء ورجال وفتيات وأطفال، وقمن بالرد على استفساراتهم وأسئلتهم المتنوعة فمنها ماهو في باب العبادات وأخرى في المعاملات والأحوال الشخصية.

كما وردت بعض الأسئلة حول علم الفرائض(المواريث)

ومن أبرز الفتاوى الواردة لركن الفتوى:- كيفية قضاء الصلاة الفائتة، حكم زكاة الذهب، حكم الحجاب، وهل هو فرض، ما حكم استعمال المكياج خارج البيت، ما حكم مقاطعة البنت المتزوجة لأمها لإساءة الأم المتكررة للبنت وأولادها، حكم المايكرو بليدنج.

وورد سؤال يقول: هل الحناء السوداء على الأظافر تبطل الوضوء، هل الماسكرا تعتبر عازل للماء، مالفرق بين دم النزيف ودم الحيض من حيث أحكام الصلاة والصيام، ما حكم إزالة الشعر من الأماكن الحساسة عن طريق الليزر، ما حكم العمل بالنسبة للمرأة، هل للزوج التحكم في مال زوجته الذي ورثته عن أبيها.

يذكر، أن الواعظات قمْن بتوزيع "مطويات" منها: (تواصل معنا) والتي بها كل الأرقام والصفحات الرسمية لإدارات المجمع، ومطوية: (جهود الأزهر الشريف العلمية والثقافية)، كما قمن بتوزيع مطوية التعريف بمسابقة: (بنت الأزهر الوافدة) التي أعلن عنها مجمع البحوث الإسلامية خلال الشهر الجاري، والتي تستهدف الطالبات الوافدات اللاتي يدرسن بالأزهر الشريف.

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