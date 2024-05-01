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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

افتتاح مهرجان بردية لسينما الومضة في دورته الأول اليوم

صدى البلد

يُقام اليوم  الأربعاء، فعاليات افتتاح مهرجان بردية لسينما الومضة، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بمسرح تشايكوفسكي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة برئاسة الكاتب عبد الرحيم كمال في دورته الأولى التي أطلق عليها اسم المخرج الراحل عاطف الطيب، وذلك في تمام الساعة 7 مساء، حيث تمتد فعاليات المهرجان من 1-7 مايو 2024

 

وكشفت عزة أبو اليزيد مؤسس ومدير عام المهرجان، أن ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة سوسن بدر وضيفة شرف حفل الختام ستكون النجمة لبلبة، وكانت لجنة المشاهدة قد تكونت برئاسة الكاتب ناجي عبد الله ولجنة التحكيم برئاسة المخرج مجدي أحمد علي والموسيقار خالد حماد، والفنان محمد فهيم، والمصور سمير فرج والفنان السوري فراس نعناع.

 

كما أكدت أبو اليزيد أن المهرجان في دورته الأولى سيضم 16 دولة وبرنامجًا حافلًا لثقافات الشعوب، فسيكون يوم 3 مايو للثقافة الروسية وعرض الأفلام، و4 مايو للثقافة البريطانية، كما سيخصص المهرجان يوم 2 مايو لعرض بانوراما عن نشاط المركز القومي للسينما، و5 مايو عن معهد السينما وعروض لأفلام الطلاب، وأكدت عزة أبو اليزيد أن دولة فلسطين ستكون ضيف شرف المهرجان، وسيخصص لها يوم 6 مايو.

 

ويتم خلال فعاليات المهرجان، تكريم عدد من الراحلين الذين تركوا أثرًا في حياتنا الفنية وهم أشرف مصيلحي، وأحمد سامي العدل، وناهد فريد شوقي، كما سيكرم المهرجان الإعلامية سلمى الشماع والمصور السينمائي سعيد شيمي، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج هاني لاشين، والكاتب ناصر عبد الرحمن، والشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والأب بطرس دانيال، والمخرج الفلسطيني فايق جراده، والمستشرق الروسي فلاديمير بيلياكوف.

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