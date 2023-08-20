برلماني : قرارات العفو الرئاسي تؤكد حرص مصر على تعزيز حقوق الإنسان

ثمن النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى إطار استخدام الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية.

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة تمامًا على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات، وتسعى جاهدة إلى النهوض والإرتقاء بملف حقوق الإنسان الذي يحظى باهتمامًا خاصًا، ويأتي في صدارة أولويات القيادة السياسية الحكيمة.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية والمتتابعة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عزم الدولة المصرية على المضي قدمًا نحو تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها تتماشى مع معايير ومبادئ الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم النائب رفعت شكيب: "كل التحية والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة التي تضع أبناء مصر العظماء نصب أعينها، وتعمل دائمًا على دعمهم ومساندتهم.. وكل التحية لشرفاء هذا الوطن الذين يعشقون تراب مصرنا الغالية، ولا يلتفتون للشائعات المغرضة الخبيثة التي يبثها أهل الشر وأعداء الدولة المصرية".