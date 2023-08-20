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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إعصار هيلاري المدمر يتجه نحو ولاية كاليفورنيا بعنف| فيديو

إعصار هيلاري المدمر
إعصار هيلاري المدمر يتجه نحو ولاية كاليفورنيا بعنف

يندفع الإعصار هيلاري نحو ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد أن اجتاح شبه جزيرة باجا كاليفورنيا المكسيكية بأمطار غزيرة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل ، وسط تحذيرات من "فيضانات كارثية تهدد الحياة".

بحلول صباح الأحد الباكر ، ضعفت العاصفة الشرسة ، لكنها لا تزال تمثل إعصارًا خطيرًا من الفئة الأولى ، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS).

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”،  كانت العاصفة على بعد حوالي 30 ميلاً جنوب بونتا يوجينيا بالمكسيك و 385 ميلاً من سان دييغو ، كاليفورنيا اعتبارًا من الساعة 5 صباحًا يوم الأحد وكانت تتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 21 ميلاً في الساعة.

ومن المتوقع  ان  يحصل الاعصار المدمر أجزاء من كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا غير معتادة على هطول الأمطار فجأة على قيمة سنة أو أكثر.

 بقي الحد الأقصى لسرعة الرياح المستمرة دون تغيير عند 85 ميلاً في الساعة أثناء انتشار "أمطار غزيرة" شمالاً فوق شبه الجزيرة. 

ويظهر مقطع فيديو غرق مدينة سانتا روزاليا ، أحد أكثر المناطق سكان تضررا من هيلاري حتى الآن ، تحت مياه الفيضانات البنية الغامضة التي تتسابق بسرعات عالية عبر المدينة، حيث أكد المسؤولون لرويترز من خلال صور للفيضانات وجرفت الطرق.

ولاية كاليفورنيا جزيرة باجا اعصار هيلاري فيضانات كارثية

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