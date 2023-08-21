الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة.. نواب: ورقة رابحة لتوفير فرص عمل واعدة للشباب وتلبية احتياجات رواد الأعمال

نواب البرلمان عن دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة:

تذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة

الرئيس السيس يسعي لخفض نسب البطالة فى مصر

جذب المستثمرين يتيح فرص عمل واعدة

أيد عدد من اعضاء مجلس النواب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص.

واكد النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى لدعم الشباب وتوفير فرص عمل جديدة لهم خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على الوقوف بجانب الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغير فى تذليل العقبات امامهم وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج.

فى البداية، أيد عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص.

دعم الشباب وتوفير فرص عمل جديده لهم

وقال “يحيي” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى لدعم الشباب وتوفير فرص عمل جديدة لهم خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على الوقوف بجانب الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغير فى تذليل العقبات امامهم وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية بحث معوقات وآليات الصناعة والتصدير وفتح طرق جديدة للمستثمرين والمصنعين الجدد، بما يسهم فى دعم القطاع الخاص تجاه تطوير الصناعة المصرية فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها كقاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة.

كما، أيدت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص.

وقالت “عبد الناصر” لـ"صدى البلد"، أن دعم المشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب عن طريق جهاز تنمية المشروعات وتقديم حوافز لهم يتيح فرص عمل جديدة مما يقلل نسب البطالة فى مصر.

خفض نسب البطالة فى مصر

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيس يسعي لخفض نسب البطالة فى مصر وخير دليل على ذلك شهادة المؤسسات العالمية على جهود مصر فى خفض نسب البطالة، لافتة الى ضرورة السعي قدما لتوفير فرص عمل جديدة من خلال جذب المستثمرين الى مصر عن طريق تقديم حوافز جديدة لهم.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن جذب المستثمرين يتيح فرص عمل واعدة حيث أن اغلب المستثمرين يقومون بإنشاء مشاريع كبرى ومصانع تتيح فرص عمل للمصريين.

ومن جانبه، أشاد أحمد مهني” عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص.

وقال “مهنى" لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس السيسى اليوم تؤكد حرصة الدائم على دعم الشباب ومنح أصحاب المشروعات الصغيرة تسهيلات جديدة لتشجيعهم على فتح مزيد من المشروعات الصغيرة وازاحة أي تعقيد في الإجراءات لزيادة حجم الأنشطة للمشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب.

دعم توطين الصناعات الوطنية

وأضاف “مهني” لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية تتمثل في توجيهات وتكليفات بشأن إطلاق مبادرة لدعم توطين الصناعات الوطنية والاعتماد علي المنتج المحلي ومن هذا المنطلق يجب أن تقوم الدولة بتقديم تسهيلات جديدة لأصحاب المشروعات لتمكنهم من تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع.

توجيهات الرئيس السيسى

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى وجه بمواصلة الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.

كما وجه الرئيس باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية الجهاز، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.