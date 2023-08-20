الإمارات تعزي العاهل السعودي في وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عبر خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما بعث أيضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

وأمس السبت، أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة نوره بنت محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي أنه سيصلّى عليها، اليوم الأحد، الموافق 4 صفر 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.