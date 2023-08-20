بلجيكا تُجلي 130 من رعاياها في النيجر

قالت وزيرة خارجية بلجيكا، اليوم الأحد، إن بلجيكا أجلت 130 شخصا آخرين من النيجر التي تسيطر عليها حاليا القوات المسلحة بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

وأضافت وزيرة الخارجية، حجة لحبيب، في بيان "خلال الأيام القليلة الماضية، أعيد حوالي 130 بلجيكيا ومواطنا في الاتحاد الأوروبي ومستحقين من النيجر". وأضافت "أود أن أشكر إدارتي الدفاع واللجوء والهجرة على دورهما المهم، وكذلك طاقم سفارتنا على تعاملهم الماهر مع الوضع".

وأجرت طائرة نقل من طراز A-400M تابعة لسلاح الجو البلجيكي، عدة رحلات ذهابًا وإيابًا بين عاصمة النيجر نيامي وعاصمة الغابون ليبرفيل قبل أن تهبط في النهاية في قاعدة ميلسبروك الجوية بالقرب من بروكسل.

وفي المجموع، تم إجلاء 240 مواطنًا بلجيكيًا وأوروبيًا كانوا يرغبون في مغادرة النيجر حتى الآن.

كان رئيس النيجر محمد بازوم قد أُطيح به في 26 يوليو في تدخل عسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني، القائد السابق للحرس الرئاسي. التقى وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بازوم في نيامي يوم السبت، في مسعى دبلوماسي جديد لمعالجة الأزمة.

وفي الأسبوع الماضي، قررت كتلة غرب إفريقيا تفعيل قوتها الاحتياطية لتدخل عسكري محتمل لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وفي غضون ذلك، قال تشياني إن انتقال السلطة لن يتجاوز ثلاث سنوات، وحذر من أن أي هجوم على البلاد لن يكون سهلاً على المعنيين.