أمامهم 6 أيام للرجوع عنها| ناقد رياضي: استقالة مجلس الزمالك «خطوة إيجابية»

تحدث علي البحيري، الناقد الرياضي، على استقالة مجلس إدارة الزمالك بالكامل بالأمس، موضحا أن جميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك قد وقعوا عليها، عدا الكابتن جمال عبد الحميد عضو المجلس، لافتا إلى أن هناك مهلة 6 أيام للرجوع عن هذه الاستقالة، وفقا للائحة وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح علي البحيري، خلال مداخلته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أنه بعد مرور 6 أيام؛ يتم قبول الاستقالة، وتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من “المدير المالي، المدير التنفيذي، مدير النشاط الرياضي” ليتولوا أمور النادي، ويشكلوا لجانا لإدارته، فهي أقرب للجمعية العمومية.

وأضاف علي البحيري، أن نادي الزمالك مر بهذه الظروف على مدار السنوات السابقة، وتكونت لجان معينة حتى انتخاب مجلس الإدارة الحالي الذي استقال، معلقا: "شايف إن الوضع كله في يد وزير الشباب و الرياضة.. وأعتقد أنه سيقوم بتعيين لجنة وإجراء انتخابات مبكرة".

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة- حسب اللائحة الاسترشادية- يحق لها تشكيل لجنة ثلاثية من “مدير تنفيذي، مدير مالي، مدير نشاط رياضي”؛ ليسيروا أمور النادي ماليا ورياضيا وكافة جوانبه الأخرى.

نادي الزمالك كبير وما ينفعش يديره لجنة معينة

وتابع معقبا: "نادي الزمالك كبير وما ينفعش يديره لجنة معينة"، مضيفا "أعتقد أن خطوة الاستقالة خطوة إيجابية، خاصة بعد الأوضاع التي حدثت مؤخرا، وهي فرصة لوزارة الشباب والرياضة لإعطاء وقت للجنة معينة أن تقوم بإدارة النادي، وإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب مجلس إدارة جديد".