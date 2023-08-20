شريف خيرالله يشكف سر رشاقة وجمال الفنانة نادية الجندى.. فيديو

كشف الفنان شريف خيرالله، تفاصيل مثيرة عن الفنانة القديرة نادية الجندى، وسر رشاقتها التى تتمع بها.

وأضاف شريف خيرالله، خلال حواره مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، قائلا:"الناس بتستغرب أن ازاى لسه نادية الجندى محافظة على نفسها لحد دلوقت، لانها غاية فى الالتزام".

فيلم عصر القوة

وأوضح الفنان شريف خير الله، قائلا:" كنت بصور مع نادية الجندى فيلم عصر القوة سنة 1992 كانت بتمارس رياضة الجرى من 7 الصبح لحد 10 الصبح كل يوم وبعدها تروح التصوير".

وكانت نشرت الفنانة نادية الجندي، صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مناحدث ظهور لها برفقة الفنان تامر حسني.



وظهرت نادية الجندى باطلالة ملفتة مرتدية ملابس صيفية جريئة باللون فستان جينو اتسم بستايل التوب المكشوف منطقة الصدر والبطن .