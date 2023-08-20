برشلونة يفوز على قادش بثنائية في الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره قادش، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف المباراة الأول لفريق برشلونة عن طريق بيدري في الدقيقة 81.

ثم أضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 94.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: بالدي، كريستنسن، كوندي، أوريول روميو.

خط الوسط: بيدري، دي يونج، جوندوجان.

خط الهجوم: جافي، روبرت ليفاندوفسكي، لاميني يامال.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة المركز الرابع برصيد ٤ نقاط، بينما يأتي فريق قادش في المركز الحادي عشر برصيد ٣ نقاط.