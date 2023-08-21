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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مطالبة برلمانية بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير القاهرة التاريخية.. ونواب: ترويج كبير لجذب السياحة العالمية لمصر

مجلس النواب
مجلس النواب

مطالبة برلمانية بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير القاهرة التاريخية

 

برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير القاهرة التاريخية

 

برلماني: تطوير القاهرة التاريخية ترويج كبير لجذب السياحة العالمية لمصر

 

طالب نواب البرلمان بضرورة الإسراع والالتزام التام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتطوير وتحديث منطقة القاهرة التاريخية، مشيدين بالحفاظ على القيمة الأثرية والمعمارية للقاهرة التاريخية.

وفي هذا الإطار أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بالحرص الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على القيمة الأثرية والمعمارية للقاهرة التاريخية موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على متابعته المستمرة لخطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية في ضوء ما أصابها على مدار العقود الماضية من تراجع، وتزايد للتحديات والصعوبات والمشكلات، منها انتشار الأسواق العشوائية، وتضرر المباني والمقابر بشدة من المياه الجوفية، والتكدس المروري، الأمر الذي أصبحت معه حالة المنطقة تمثل تهديداً جسيماً لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق، وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل، على نحو يُنهي المشكلات التي تعوق حياة المواطنين، ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.

وأكد "سليم" على الاهمية الكبيرة لاطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة، لاسيما ما يتعلق بربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة وتكوين شبكة مساحات خضراء، تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات الأثرية والسياحية والمقابر التاريخية، بهدف الحفاظ على التراث بالمنطقة وتعزيزها سياحياً.

مشيداً بحرص الرئيس السيسى على متابعته لأهم العقبات التي تعترض خطط التنفيذ وتكليفه للحكومة بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ، لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة، بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة اضافة الى تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة، والقيمة الأثرية والمعمارية بها، بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة المصرية، لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة، توفر جودة حياة مرتفعة لجميع المواطنين.

وأكد الدكتور محمد سليم أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى بتطوير القاهرة التاريخية سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها جذب العديد من سياح العالم لزيارة المعالم السياحية والاثرية والتاريخية والدينية فى القاهرة التاريخية وبما يوفر العملة الصعبة ويوفر الآلاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة مطالباً من الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة الترويج عالمياً لكل مايتم من مشروعات تطوير كبيرة داخل القاهرة التاريخية لجذب المزيد من سياح العالم لمصر.

طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن من الحكومة بضرورة الاسراع والالتزام التام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتطوير وتحديث منطقة القاهرة التاريخية خاصة فيما يتعلق بضرورة العمل على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى  تطوير منطقة القاهرة التاريحية والحفاظ على النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة.

كما طالب حنفي بضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة والقيمة الأثرية والمعمارية بها مؤكداً أن منطقة القاهرة التاريخية تمتلك العديد من المقومات السياحية والثقافية والأثرية والدينية بما يؤهلها لتكون واحدة من اهم المناطق السياحية القادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم.

وأشاد النائب سيد حنفى طه بجهود الحكومة فى تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط والذي سيكون رئة خضراء جديدة في قلب القاهرة، حيث ستتضمن المنطقة الثقافية التي تمتد على مساحة 54 ألف متر مربع عدد 6 مطاعم، ومناطق خضراء، ونوافير، وتعتبر مدخلًا لمتحف الحضارات والمنطقة الاستثمارية التي ستمتد بدورها على مساحة أكثر من 130 ألف متر مربع، والتي تحتوى على عدد من المولات، والمطاعم، ومسرح روماني للاحتفالات، ومنطقة مغامرات تحتوى على ألعاب متنوعة مثمناً نجاح الأجهزة التنفيذية من ترميم مسجد عمرو بن العاص، ورفع الكفاءة وذلك ضمن تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وإنشاء حدائق الفسطاط.

وأكد النائب سيد حنفى طه الاهمية الكبيرة لعملية تطوير مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية.

القاهرة التاريخية تطوير القاهرة التاريخية السياحة تحديث منطقة القاهرة مجلس النواب

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