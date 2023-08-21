هيفاء وهبي تستعرض انوثتها في إطلالة جريئة

خطفت الفنانة هيفاء وهبي انظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت توبا مكشوف البطن وبالون الصيفيه رائعة ، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.



يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني،ومحمودحافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامىمغاوري،وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمونرمسيس وأحمدخالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”.



تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس،وهذهالرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتهاعندمايقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.