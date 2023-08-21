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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق البشبيشي: على أجهزة الدولة أن لاتتهاون مع الإخوان لوجوههم الكثيرة.. فيديو

جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان الإرهابية

قال طارق البشبيشي، القيادى الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن الإخوان جماعة سرية وليست حزبا ولهذا هم ملف أمني لأنهم يسرقون أبناء الشعب، ويرمون شباكهم عليهم ويتم الاختيار من بينهم حتى الذين الذين لا يتماشون مع سياسة الجماعة يتعهدونهم حتى لا يكونوا ضدهم.

 

وأضاف "البشبيشي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان يشبهون "السوستة"، وطالما كانت الأقدام فوقهم يظهرون ضعفاء، ولو رفعت الأقدام من عليهم يؤذونك مرة أخرى.

 

وأكد طارق البشبيشي، أن على أجهزة الدولة أن لاتتهاون مع الإخوان لأن لهم تجارب كثيرة ووجوه كثيرة.

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