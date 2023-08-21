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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة بيونج يانج.. كوريا الجنوبية تتعهد بـ"بدء عصر جديد" مع واشنطن وطوكيو

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية

أكد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الإثنين، أن التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان سيزداد قوة إذا زادت تهديدات كوريا الشمالية.

ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، صرح يون بذلك في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أيام من مشاركته في محادثات مع زعيمي الولايات المتحدة واليابان إذ اتفقوا على تعميق التعاون العسكري والاقتصادي.

وقال يون، خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون على الهواء مباشرة: "بنية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستصبح أكثر صلابة مع تزايد الاستفزازات والتهديدات من جانب كوريا الشمالية"، مشيرا إلى ما أطلق عليه «بدء عصر جديد» في علاقات الدول الثلاث.

وكانت القمة التي عقدت في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند الأميركية أول اجتماع قائم بذاته بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، إذ تسعى البلدان الثلاثة لإظهار الوحدة في مواجهة القوة المتزايدة للصين والتهديدات النووية من كوريا الشمالية. وقال يون إن التعاون الثلاثي لا يستثني الدول الأخرى، مضيفا أنه سيسهم في الحرية والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.

 

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