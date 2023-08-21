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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. فرقة " أنغام الشباب" تحيى الليلة السادسة لـ "صيف الإنتاج الثقافي"

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، تحيى فرقة أنغام الشباب الليلة السادسة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء ٢٢ أغسطس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث يتغنى نجوم فرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بباقة متنوعة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل، كما يشدو فريق "شباب لايف" بمجموعة من الأغانى الشبابية الشهيرة بجانب عدد من الأغانى الوطنية، تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير الفرقة.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيها.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الإنتاج الثقافي برنامج صيف الإنتاج الثقافى دكتورة نيفين الكيلاني ساحة مركز الهناجر للفنون للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون مسرح ساحة مركز الهناجر

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