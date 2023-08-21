للمرة الثانية خلال يوم.. جيش الاحتلال يعترض طائرة مسيرة على حدود غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، إن نظام القبة الحديدية، أطلق النار على جسم طائرة مسيرة كانت تحلق فوق حدود قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم إطلاق صاروخين على الطائرة فوق قطاع غزة، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تجري تحقيقا شاملا في ملابسات هذا الحادث.

وهذه هي المرة الثانية في أقل من يوم التي يتم فيها تنشيط نظام القبة الحديدية في المنطقة.

وقال المعلق العسكري لصحيفة “معاريف” العبرية: "حماس تختبر السلاح وتفحص ردود فعل إسرائيل. هذا جزء من تحديه، من ناحية أخرى، من جانبنا هناك أيضًا فرصة للاستغلال".

وكانت القبة الحديدية قد اعترضت طائرة بدون طيار صباح أمس الأحد على حدود غزة بمنطقة رفح. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: "شوهدت طائرة بدون طيار تحلق فوق قطاع غزة باتجاه أراضي دولة إسرائيل، ولم تدخل الطائرات إلى أراضينا، ومنذ لحظة إقلاعها اتبعت أنظمة سلاح الجو مسارها".