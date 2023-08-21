أثناء إعدامها.. مجرمة أمريكية تردد كلمات تقشعر لها الأبدان

أثناء إعدامها، رددت قاتلة متسلسلة أمريكية العديد من الكلمات التي تقشعر لها الأبدان وهي تبتسم من أبرزها قولها "سأعود"!

أيلين وورنوس هي فتاة ليل قتلت بوحشية 7 من عملائها عن طريق إطلاق النار عليهم وحكم عليها بستة أحكام بالإعدام وقضت مدة طويلة في معهد بروارد الإصلاحي التابع لوزارة الإصلاح في فلوريدا على ذمة هذه الأحكام. وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

ستستمر في أفعالها

في عام 2001، قالت (وورنوس) أنها إذا بقيت على قيد الحياة فستسمر في أفعالها، كما أن استمرار حياتها لا يعني سوى إهدار لأموال دافعي الضرائب.

أنهت (وورنوس) حياة 7 من الرجال بين عامي 1989 و 1990 مدعية أنها قامت بذلك بعدما حاول هؤلاء الرجال التعدي عليها بالفعل، وأكدت أنها استمتعت بإنهاء حياتهم.

أفلام وثائقية

أصبحت قضية القاتلة المتسلسلة أيلين وورنوس شهيرة للغاية للحد الذي جعل المخرج السينمائي نيك برومفيلد يخرج لها فيلمين وثائقيين تحدثت فيهما عن تفاصيل جرائمها.

وخلال تنفيذ حكم الإعدام ألقت أيلين وورنوس مجموعة من الكلمات التي تقشعر لها الأبدان مثل قولها "سأعود مثل يوم الاستقلال، مع يسوع، يوم 6 يونيو" ، "سأعود، سأعود".