مركز شباب الغردقة ينظم معرضًا متميزًا بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

نظّم مركز شباب الغردقة معرضًا متميزًا للملابس والكتب والمستلزمات المدرسية، بالتعاون مع أعضاء نادي التطوع، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

وتم تنفيذ المعرض تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وبإشراف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وبإشراف إبراهيم عصفور رئيس مجلس الإدارة بالمركز، وسهير على عيسى، المدير التنفيذي لمركز شباب الغردقة. وقد تم تنفيذ المعرض بتوجيهات حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وإشراف إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب.

و شهد المعرض مشاركة واسعة من قبل أعضاء نادي التطوع والمجتمع المحلي، حيث تم عرض مجموعة متنوعة من الملابس والكتب والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة. وتمتاز هذه المبادرة بأهميتها في تشجيع ثقافة التطوع والمساهمة الإيجابية في تقديم الدعم للمجتمع.

وأشاد إبراهيم عصفور، رئيس مجلس الإدارة بمركز شباب الغردقة، بجهود جميع الشباب المشاركين في التطوع وتنظيم المعرض، مؤكدًا على أهمية تعزيز الروح التطوعية بين الشباب والمساهمة في الأنشطة المجتمعية والخيرية.

ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها مركز شباب الغردقة بهدف تعزيز الروح التطوعية وتشجيع المشاركة المجتمعية، تجسيدًا للجهود المستمرة لبناء مجتمع أكثر تلاحمًا وتفاعلًا.