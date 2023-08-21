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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء لـ المواطنين.. الرئيس الأمريكي يوضح استعدادات مواجهة العاصفة هيلاري

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي


 

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، عن الاستعدادت والإجراءات التي وجه إدارته باتخاذها لمواجهة العاصفة الاستوائية "هيلاري"، داعيا المواطنين لاتخاذها على محمل الجد والاستماع إلى إرشادات ونصائح المسؤوولين الحكوميين والمحليين.  

وقال بايدن، في بيان نشر على الموقع الرسمي لـ البيت الأبيض، إنه "بمجرد أن اتضح مسار العاصفة الاستوائية هيلاري، اتخذت حكومتي إجراءات فورية للاستعداد".

وتابع: "بناءً على توجيهاتي، نشرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) الموظفين الفيدراليين في ولاية كاليفورنيا والإمدادات التي يمكن نقلها إلى المجتمعات المتأثرة".

وأضاف: "تمركزت طائرات خفر السواحل الأمريكية مسبقا للسماح بالاستجابة السريعة وجهود البحث والإنقاذ. ونشرت حكومتي أيضا موظفين فيدراليين في ولاية نيفادا لضمان حصول الولاية على دعم إضافي".

وأكد "سنواصل التنسيق مع كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا بشأن أي موارد قد يحتاجونها".

واستطرد الرئيس الأمريكي: "تحدثت بعد ظهر هذا اليوم إلى حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حول إجراءات الاستعداد للطوارئ المعمول بها، والاستجابة الأولية للعاصفة الاستوائية هيلاري".

وشدد على أنه "ما زلت أحيط علما بجهود التأهب لدينا، والتأثير المحتمل للعاصفة - بما في ذلك الفيضانات. إن إدارتي على استعداد لتقديم مساعدة إضافية حسب الطلب".

واختتم بايدن بالقول: "أحث الناس على أخذ هذه العاصفة على محمل الجد، والاستماع إلى إرشادات المسؤولين الحكوميين والمحليين".

كما أشار بايدن إلى أن إدارته تراقب عن كثب الزلزال الذي حدث في جنوب كاليفورنيا وأي آثار ناتجة عنه.

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