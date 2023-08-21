عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشهرها العناكب.. خطوات بسيطة للتخلص من أسباب واعراض "الفوبيا" عند الفئات العمرية

الفوبيا
الفوبيا

كشف الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، خطوات بسيطة للتخلص من أسباب واعراض "الفوبيا" عند الفئات العمرية المختلفة، قائلا: إنه من أكثر الإضطرابات النفسية إنتشارا هي الفوبيا، مشيرا إلى أنها تبدأ منذ الطفولة وتستمر حتي وصول الإنسان لسن الشيخوخة، وتنتشر نسبتها وتصل من 11 إلى 12% من أى مجتمع.

وأضاف الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه من أشهر أنواع الفوبيا هي رهاب الاماكن المغلقة، وهناك فوبيا للأماكن المفتوحة، والتي تؤدي إلى إضطراب شديد من التوتر والقلق والعرق وإضطرابات القلب السريعة، وقد تصل لبعض الأحوال إلى عدم القدرة على الخروج من المنزل، خوفا من التواجد فى مكان مفتوح.

وتابع الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس،  أن هناك ما يسمي بفوبيا الدم، حيث يوجد العديد من الأشخاص التي لديها خوف من الدم، وهي الوحيدة التي لا تصاحبها توتر أو عرق أو إضطراب فى القلب السريعة، بل يأتي معها زيادة فى العصب الحائر، والذى يؤدي إلى الإغماء، لافتا إلى أن فوبيا العناكب هي أكثر فوبيا منتشرة فى العالم كله خاصة العالم الغربي.

وأشار الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إلي أن هناك فوبيا فطرية مثل: الخوف من الثعابين أو الخوف من الوقوع فى الحفرة وتلك تكون منطقية، أما الفوبيات الغريبة مثل: الخوف من الأماكن المفتوحة، تنشأ نتيجة لتجربة سلوكية من مرحلة الصغر، والتعرض لشئ مفزع، متابعا أن هناك علاج من الفوبيا وهو منع الأطفال من التجارب الشديدة التي قد تؤدي إلى إصابتهم بهذا الأمر، ومن أفضل العلاجات لها هو العلاج السلوكي، وهو التعرض للشئ الذى يخاف منه الشخص بشكل تدريجي.

الدكتور هشام رامي الطب النفسي الفوبيا الاضطرابات النفسية فوبيا العناكب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

الغاز بيسرب عندك.. بجملة واحدة أنهى حياة عشيق مرات أبوه | خاص

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا بتصفيات الأمم الأفريقية

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

حجز 45% من حصة مصر المائية.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

ترشيحاتنا

سقوط رجال الشرطة المزيفين بعد عملية سرقة بأسوان

اشتراطات البناء 2023.. ضوابط جديدة لمنح التراخيص والتعلية تنتظر الموافقة.. تفاصيل

تنسيق جامعة الأزهر 2023 .. الموعد والفئات المتاح لها التقديم إلكترونيا

حقيقة وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع بعض الجنسيات من الحصول على تأشيرة

سويلم : تعاون مصري إماراتي لوضع ملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية

وزير الري : تنسيق مع إندونيسيا لخدمة قضايا المياه في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها| 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة حمدي الميرغني

والزبائن موجودين.. شاهد مسنة تحطم صالون حلاقة رجالي بسيارتها في أمريكا

بفستان أبيض أنيق.. داليدا خليل ترقص بحفلة عمرو دياب في لبنان| شاهد

يؤدي للموت.. احذر استهلاك الملح والسكر بهذه الطريقة

فيديو

مين يقدر يمنعه؟.. محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع عادل إمام

فضحوا بنتهم ولموا النقطة.. فرح عروس مصرية وخليجي يثير ضجة واسعة

أنا تريند وعايز أتجوزك.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يفاجئ حسناء ميامي

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ