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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إضافة لمعدل تشغيل النساء.. وزارة العمل: إنتاج حوالي 3 ألاف وظيفة سنويا فى تلك المهن

مدير عام الإدارة
مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل

قالت عبير فؤاد، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، إنه فى إطار توجيهات الرئيس السيسي فى عيد العمال الماضي بالإستعداد لوظائف المستقبل وتأهيل الشباب، أتخذ وزير العمل خطوات عاجلة بإطلاق مراصد سوق العمل الإقليمية.

وأضافت عبير فؤاد، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن تلك المراصد تستهدف رصد الوظائف المستحدثة فى القطاعات التي ستشهد أعلي معدلات فى تشغيل الشباب، على رأسها القطاع التكنولوجي والمعلومات والإتصالات، حيث أن هذا القطاع حسب الإحصائيات ذكر أنه منذ عام 2009 حتي 2021 شهد معدل تشغيل نمو فى المهن والقطاعات تكنولوجيا المعلومات بمعدل 4.1.

وتابعت عبير فؤاد، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، أن هذا القطاع ينتج حوالي 3 ألاف وظيفة سنويا فى المهن المتعلقة بالذكاء الإصنطاعي والبرمجة ومهندسين الحاسب والفنيين ومشغلين الألات الإلكترونية، إضافة إلى أنه زاد من معدل تشغيل الإناث فى هذا القطاع لحوالي 6.4%.

 

معلومات سوق العمل وزارة العمل الرئيس السيسي عبير فؤاد سوق العمل الإقليمية

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