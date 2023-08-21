استمرار فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بمياه الشرب في سوهاج

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فعاليات الأسبوع الثانى من مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتى تشمل 8 مجالات وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن والتعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم والمهارات الفردية للكلور ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور والتعامل بامان داخل الاماكن المغلقة.

والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفى العمل بامان داخل الاماكن المغلقة والتعامل مع الحريق صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف ان الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل.

واوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المسابقة انه تسابق حتى الان 19 فريق فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن يمثلون محطة مياه البلينا السطحية ومحطة مياه سوهاج غرب المرشحة.

ومحطة مياه المراغة السطحية ومحطة معالجة صرف صحى الكولا ومحطة مياه اخميم السطحية ومحطة مياه مزاتا والشيخ جبر المدمجة ومحطة مياه جرجا السطحية ومحطة مياه نيدة السطحية ومحطة مياه السكساكا السطحية ومحطة مياه طهطا المرشحة.

ومحطة مياه بلصفورة المدمجة ومحطة مياه الصلعا المدمجة ومحطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج ومحطة مياه توسعات جرجا السطحية ومحطة مياه اولاد سالم السطحية ومحطة مياه المنشاة السطحية ومحطة مياه شطورة المرشحة ومحطة مياه الاحايوة المطورة.

ومحطة مياه جزيرة محروس المدمجة كما تسابق 11 فريق فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم يمثلون افرع مياه طما وطهطا والمراغة وجهينة وسوهاج واخميم وساقلتة والمنشاة جرجا والبلينا ودار السلام.

مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

واشار اللواء احمد ابو حساب مستشار الشركة لشئون السلامة والصحة المهنية انه جارى تنفيذ منافسات المسابقة فى مجال المهارات الفردية للكلور والتى يشارك بها 30 متسابق وفى مجال محترفى التعامل مع تسرب الكلور.

والتي يشارك بها 3 فرق وفى مجال التعامل بامان داخل الاماكن المغلقة ويشارك بها 16 فريق وفى مجال المهارات الفردية للسيبيا ويشارك بها 16 مشارك وفى مجال محترفى العمل بامان داخل الاماكن المغلقة.

ويشارك بها 3 فرق وفى مجال التعامل مع الحريق ويشارك بها 18 فريق وان فعاليات هذه المسابقة تتم بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية وتستمر حتى ٦ سبتمبر من الشهر القادم.