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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سوهاج تنظم معسكراً تدريبياً استعداداً لأسبوع شباب الجامعات المصرية

صدى البلد

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي بجامعة سوهاج للفرق الطلابية المشاركة في اسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفتره من ٨ الي ١٤ سبتمبر القادم بمشاركة ٢٤ جامعة، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وأضاف "النعماني" ان ذلك يأتي في اطار استعدادات الجامعة للمشاركة في فعاليات هذا الاسبوع، الذي يعد من أهم وأقوى الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية ويحظى باهتمام قوى من الدولة المصرية.

وأكد حرص الجامعة على المشاركة في تلك الفعاليات والتي تساهم في بناء شخصية الطلاب، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات وتدفعهم للتعاون والألفة، وتنمي لديهم روح التنافس، والسعي دائما إلى الأفضل.

وتفقد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب تدريبات الفرق المشاركه في أسبوع شباب الجامعات المقامة علي ارض ملاعب المدن الجامعية، يصاحبه الدكتور محمد كمال خليل وكيل كليه التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس البعثه ونشآت عباس مسئول التواصل الطلابي بالبعثة وعدد من مديري ادارات رعايه الشباب.

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جامعة سوهاج

وخلال زيارته تفقد نائب رئيس الجامعة تدريبات الفرق الرياضية المختلفة منها كره القدم طلبه، وكره طائره طالبات وفريق الجوالة وايضاً تدريبات القرأن الكريم طلبه وطالبات واستمع الي فريق كورال الجامعة.

وأشاد بالجهد المبذول من قبل إدارة رعايه الشباب ومدربي الفرق الرياضيه وكذلك فريق الجواله والكورال، كما تحدث مع الطلاب وحثهم علي بذل الجهد والتقدم لتحقيق الفوز والمراكز المتقدمه في فعاليات الاسبوع.

وأوضح الدكتور محمد كمال خليل، أن بعثة الجامعة المشاركة في أسبوع شباب الجامعات سوف تضم ١٥٩ فرداً، من بينهم ١١١ طالبًاو طالبة، سيتنافسون في عدد من الانشطة التي تتضمنها فاعليات الأسبوع والتى تسهم فى تنمية مهاراتهم وتحفزهم على الإبداع والابتكار.

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