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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق التغلب على الإصابة بمتحور "ايريس"

صدى البلد

 ظهر في الآونة الأخيرة على العديد من الأشخاص أعراض تشبه "دور البرد" والبعض فسرها على أنها كورونا والآخر تعامل معها مثل الإنفلونزا العادية، ولكن ظهرت بعض التقارير العالمية من جانب منظمة الصحة تفيد بإنتشار متحور جديد من متحورات كوفيد ١٩ وهو متحور ايريس أو EG5. 


ومن جانبه أفاد الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية  وأمراض النوم ان متحور ايريس أو EG5  منتشر في العديد من الدول الغربية منذ أبريل الماضي ولكنه ايس بالخطورة التي تصل الي درجة الذعر.


وأوضح د.الطراونة ان ايريس نوع من الاوميكرون وأعلنت عنه منظمة الصحة العالمية ولكنه لم يصنف على انه من المتحورات الخطرة والتي تؤثر على حياة الإنسان.


وأكد د. الطراونة أن من سلبيات متحور ايريس أنه سريع الانتشار فانتشاره في الولايات المتحدة أكبر من انتشار فيروس كورونا ولكنه يحمل نفس الأعراض والتطورات في جسم الإنسان من الشعور بالهمدان وارتفاع درجة الحرارة وغيرها. 


وأشار د.محمد الطراونة أنه بتطبيق العديد من الأبحاث والدراسات وجد ان ايريس ليس أكثر خطورة من كورونا أو اوميكرون ولكنه ينتقل بين الأشخاص بشكل أسرع كثيرا لافتا الي أنه لم يثبت حتى الآن مدى تأثير لقاحات كورونا عليه ولكنه يعتمد بشكل رئيسي على مدى مقاومة جهاز المناعه له.


وأكد د.محمد حسن الطراونة ان ايريس سيزيد انتشارا مع انخفاض درجات الحرارة المناخ وفي فترة التغيرات الجوية اما عن العقاقير التي أثبتت فاعليتها في القضاء على كورونا فلم يثبت حتى الآن مدى فعاليتها مع ايريس.


وفي نهاية حديثه شدد الدكتور محمد حسن الطراونة على ضرورة الاهتمام برفع المناعه في أجسامنا بالطرق المعروفة لافتا الي أن متحور ايريس أو EG5  ليس بالخطورة ومن السهل السيطرة عليه.

الأمراض الصدرية الانفلونزا العادية الأنفلونزا الأوميكرون انتشار فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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