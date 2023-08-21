أردوغان يعلق على قرار إيكواس بالتدخل العسكري في النيجر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده تدرس كيفية لعب دورها المحوري في النيجر.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان في كلمة له اليوم الاثنين، إنه لا يرى قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بالتدخل العسكري صائباً.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عن رفض المجلس العسكري الحاكم في النيجر التنازل عن الحكم.

ووفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قال المجلس العسكري في النيجر إلى وفد مجموعة "إيكواس" إنه متمسك بعدم عودة الرئيس محمد بازوم.

وحذر المجلس العسكري في النيجر وفد مجموعة الإيكواس من أي مغامرة عسكرية تقاد ضد النيجر.