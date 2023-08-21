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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة لذيذة لتقديم التوست مخبوز  ... مناسبة لعشاء مميز..

 

صينية التوست  المخبوز ..

 

المقادير

رغيف توست

جبنة شيدر مبشورة أو تركي

طماطم شرائح

شرائح لانشون

بيض

لبن

فلفل اسود

ربع ملعقة صغيرة خل

زبدة للدهن

جبن كريمي لدهن التوست

الطريقة


 

تدهن  صينية فرن بالزبدة

تدهن شرائح التوست  بالقليل من الزبد  والجبن الكريمي دهنا خفيفا

ترص شرائح التوست

بالتبادل مع الطماطم واللانشون

نضع الجبن المبشور

ثم نحضر خليط اللبن والبيض ..بأن نضع البيض مع الحليب والخل والفلفل الأسود ونقلب جيدا

ويوزع الخليط علي الصينية

وتدخل الفرن الي ان يحمر الوجة ويتشرب التوست كل السوائل


 

وتقدم ساخنة وبالهنا

اللانشون طريقة عمل صينية

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