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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية توضح كيفية إعداد القوائم المالية للشركات المساهمة

وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية

أوضحت وزارة التجارة السعودية اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023، أن إعداد القوائم المالية للشركات المساهمة يتم عن طريق مجلس الإدارة نهاية كل سنة مالية للشركة.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يتضمن ذلك إرفاق تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنقضية، والطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ووضع الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات "إن وجد" وذلك قبل 45 يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

وأفادت أنه يتوجب على رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، والمدير المالي "إن وجد" التوقيع على التقارير التي تتضمن القوائم المالية، ونشاط الشركة ومركزها المالي، وتودع نسخًا من التقارير في مقر الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين .

وبينت الوزارة أن على رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة, تزويد المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات "إن وجد"، مالم يتم نشر هذه التقارير في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل 21 يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللوائح.

السعودية وزارة التجارة القوائم المالية إعداد القوائم المالية مجلس الادارة نشاط الشركة

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