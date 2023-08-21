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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان تعاملات اليوم على ارتفاع

مؤشر البحرين العام
مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,962.88 بارتفاع قدره 1.13 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 761.46 بارتفاع قدره 0.77 نقطة عن معدل إقفاله السابق. 

وبحسب نشرة أخبار البورصات العربية عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و527 ألفًا و891 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 849 ألفًا و41 دينارًا بحرينيًّا نفذت من خلال 79 صفقة. 

فيما تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ملياري جنيه ليصل إلى 1.219 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.6 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.63% ليبلغ 17920.48 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.92% مسجلاً 3674.77 نقطة، وزاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً بنحو 0.55% لينهي التعاملات عند مستوى 5399.36 نقطة.

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