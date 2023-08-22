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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وحرم الطريق بالشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

 

وفي هذا الإطار توجهت الأجهزة التنفيذية بمركز الإبراهيمية لتنفيذ حملة إزالة لتعديات البناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بكفور نجم - بكفر عوض حيث تم إزالة 2 غرفة بالدبش داخل الحيز العمراني كما تم تنفيذ قرار إزالة لتعديات مخالفة بالشارع وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتنفيذ إزالة  لتلتوار وكتل خرسانية بالمخالفة أمام بشارع الجيش وتم تحرير محضر إشغالات رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣.

 

هذا وقد قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصافور بإزالة كلية في المهد لحالة تعدي على مساحه  قيراط بالبوص والسُده وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

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وفي سياق متصل تم إزالة سمل على أملاك دولة بشارع ٢٣ يوليو بديرب نجم على مساحة ( ٤م ) وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

 

وفي مركز أبو حماد بنطاق الوحدة المحلية بالإسدية  تم إزالة مبني بالطوب الدبش علي مساحة ٨٠ م بالمنحر بالإسدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز منيا القمح  بالوحدة المحلية بالعزيزية تم التصدي لتعدي على أرض زراعية على مساحة ١٠٠ متر تقريباً بقرية العزيزية وتمت الإزالة على نفقة المخالف أ. ع. ا. واتخاذ الإجراءات القانونية.

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