رغم إسقاط جميع التهم.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل نجم الفريق رسميا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، رحيل مايسون جرينوود، عن مانشستر يونايتد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب “شوبير”، “رسميًا - مانشستر يونايتد يعلن رحيل مايسون جرينوود عن النادي”.

ونشر نادي مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله التوصل لاتفاق مع جرينوود أنه من الأفضل أن يكمل مسيرته في فريق آخر.

وجاء البيان كالآتي "أنهى مانشستر يونايتد تحقيقه الداخلي في الادعاءات الموجهة ضد ماسون جرينوود".

وأضاف "بدأت عمليتنا في فبراير 2023 ، بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى ماسون. طوال الوقت ، أخذنا في الاعتبار رغبات وحقوق ومنظور الضحية المزعومة إلى جانب معايير النادي وقيمه ، وسعينا إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والسياق. وقد تطلب ذلك منا المضي قدمًا بحساسية ورعاية للحصول على أدلة ليست في المجال العام ، بما في ذلك من أولئك الذين لديهم معرفة مباشرة بالقضية".

وأردف:"بناءً على الأدلة المتوفرة لدينا ، خلصنا إلى أن المواد المنشورة على الإنترنت لم تقدم صورة كاملة وأن ماسون لم يرتكب الجرائم التي اتُهم بارتكابها في الأصل. ومع ذلك ، وكما يقر ماسون علنًا اليوم ، فقد ارتكب أخطاء يتحمل مسؤوليتها".

واختتم "يدرك جميع المعنيين ، بما في ذلك ماسون ، الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته المهنية في مانشستر يونايتد. لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدًا عن أولد ترافورد ، وسنعمل الآن مع ميسون لتحقيق هذه النتيجة".