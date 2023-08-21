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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمطار الغزيرة تسبب مأساة فى موسكو.. تفاصيل

موسكو
موسكو

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم ولا يزال عدد آخر في عداد المفقودين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في محاصرة مجموعة من الأشخاص قاموا برحلة غير قانونية إلى شبكات الصرف الصحي في وسط موسكو.

وتعرضت العاصمة الروسية لأمطار غزيرة، شهدت سقوط 40٪ من المتوسط الشهري لهطول الأمطار على المدينة، بحسب مسؤولين في موسكو، وتسببت في فيضانات في بعض المناطق.

واشترك نحو 20 شخصا في البداية في رحلة إلى نهر نيجلينايا، الذي يتدفق في أنفاق تحت الأرض عبر وسط موسكو، وكان من المقرر أن تتم في ذلك اليوم، حسبما قال مصدر في خدمات الطوارئ لوكالة الإعلام الروسية الحكومية.

وأضاف أن معظمها ألغى بسبب توقعات الطقس ، لكن ثمانية أشخاص ما زالوا ينزلون إلى المجاري.

كانت المجموعة على ما يبدو تحت الأرض عندما اشتد المطر فجأة وانتهى الأمر بالعديد منهم إلى أن يجرفهم ارتفاع المياه.

وتم انتشال جثة فتاة تبلغ من العمر 15 عاما من نهر موسكفا، وتم العثور على جثة صبي يبلغ من العمر 17 عاما في الماء في نفس المنطقة في وقت مبكر من يوم الاثنين، وفقا لصحيفة “إزفستيا” الروسية.

وقال المصدر لوكالة الإعلام الروسية الحكومية، إن جثة أخرى تعود لرجل تم انتشالها من مجمع للصرف الصحي بالقرب من محطة قطار بافيليتسكي في العاصمة صباح الاثنين.

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ولا يزال مصير المشاركين الآخرين في المجموعة السياحية مجهولا حاليا.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام أن موظفا يبلغ من العمر 47 عاما في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة في روسيا، لانيت وابنته البالغة من العمر 15 عاما وابن أخيه البالغ من العمر 17 عاما، كانوا من بين أولئك الذين اختفوا عن الأنظار.

ويقدم منظمو الجولات في نهر نيجلينايا خدماتهم عبر الإنترنت مقابل 9000 روبل (حوالي 95 دولارا) للشخص الواحد.

موسكو روسيا الأمطار الغزيرة

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