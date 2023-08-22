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رئيس التحرير
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تنسيق الجامعات الأهلية 2023… حلوان الأهلية تكشف المصروفات الدراسية للكليات والحد الأدنى للتنسيق.. والسيد قنديل: نطبق تقنيات التعليم الحديثة

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

تنسيق الجامعات الاهلية ٢٠٢٣ : 

جامعة حلوان الاهلية تكشف المصروفات الدراسية للكليات 

جامعة حلوان الاهلية تعلن الحد الادني للقبول بكلياتها 

السيد قنديل : نطبق تقنيات التعليم الحديثة 

نائب رئيس جامعة حلوان الاهلية : نشجع الطلاب نحو الابتكار  

 

 

تتابع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بتنسيق الجامعات الأهلية 2023 والجامعات الخاصة بتنسيق الجامعات 2023، حيث تم فتح باب التسجيل الثلاثاء 15 أغسطس. 

 

و تطرح جامعة حلوان الأهلية هذا العام بتنسيق الجامعات 2023، 8 كليات وتتضمن 20 برنامجا، ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و2022 (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا). 

وصرح  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  أن جامعة حلوان الأهلية تطبق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين علي التنافس محليًا ودوليًا ليكونوا قادة المستقبل، وتقدم برامج تعليمية تخصصية بالمعايير الأكاديمية الدولية بما يتفق مع الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا وإقليميا ودوليا، وبرؤية وبتخطيط مستقبلي بالتعاون مع الجامعات الدولية المتخصصة لدعم الارتقاء بشباب الدارسين والباحثين من أبناء الجامعة ولكي تدعم المجتمع المصـري بما يحقق الأهداف القومية.

و أشار الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان إلى أن  جامعة حلوان الأهلية تسعى  لتشجيع الابتكار والابداع والقيام بالأبحاث العلمية التطبيقية، لتعظيم الشركة الفاعلة محليا ودوليا فى إنتاج ونشـر المعرفة الملبية لاحتياجات المجتمع وخطط التنمية المستدامة، وتسعى للربط مع الصناعة فى إطار مرن يسمح بالتحسن المستمر والحفاظ على القيم والاخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، وتزويد المجتمع بقادة المستقبل القادرين على احداث تغيير ملموس لأنفسهم ولوطنهم ومحيطهم الإقليمي والدولي بالإضافة إلى قدرتهم على تطوير حلول مبتكرة للمشكلات كباحثين واعدين ذو قدرة على التعلم مدى الحياة.

و كشفت جامعة حلوان الاهلية ان الجامعة قد بدأت التقدم للبرامج الدراسية و الكليات وفقا للمصروفات الاتية  و وفقا للحد الادني للقبول المقرر من المجلس الاعلي للجامعات الاهلية كالاتي : 

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بـ جامعة حلوان الأهلية Faculty of Humanities Commerce and Business Administration: مصروفاتها 50000 جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 53 ٪.

كلية الفنون والفنون التطبيقية Faculty of Arts and Applied Arts بـ جامعة حلوان الأهلية: إجمالى مصروفاتها (50000) جنيه مصرى ويكون الحد الأدنى للقبول 53 ٪

كلية الهندسة Faculty of Engineering بـ جامعة حلوان الأهلية: مصروفاتها (65000) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 68٪

كلية العلوم Faculty of Science بـ جامعة حلوان الأهلية: مصروفاتها (40000) جنيه مصري والحد الأدنى للقبول 53٪

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلــومات بـ جامعة حلوان الأهلية Faculty of Computers and Information Technology: مصروفاتها (60000) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 60 ٪

كلية طب الأسنـان بـ جامعة حلوان الأهلية Faculty of Dentistry: مصروفاتها الدراسية (110000) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 78٪

كلية العــلاج الطبيعى بـ جامعة حلوان الأهلية Faculty of Physical Therapy: مصروفاتها (90000) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 76٪

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بـ جامعة حلوان الأهلية Faculty of Applied Health Sciences: مصروفاتها (40000) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 53٪ 
 

 

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