وزير الرياضة يستقبل أبطال منتخب مصر للمصارعة الرومانية تحت 20 عامًا بالمطار

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي استقبال أبطال منتخبنا الوطني تحت ٢٠ عامًا، بمطار القاهرة الدولي، بعد مشاركتهم المتميزة ببطولة العالم للمصارعة الرومانية بالأردن.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة إلي اللاعب مصطفى حسين لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية بعد حصوله على الميدالية الذهبية في وزن ٦٧ كجم، واللاعب فكري عيسي من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ لحصوله علي الميدالية البرونزية ببطولة العالم للمصارعة الرومانية بالأردن، في وزن ١٣٠ كجم.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بمستوى جميع اللاعبين واللاعبات الذين شاركوا بالبطولة، وقدموا أداءً متميزًا في مشاركتهم، مجددًا تأكيده علي دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية، وتحقيق المزيد من الانتصارات والانجازات على المستوى الدولي.

ولفت الوزير إلي أن الوزارة تعمل دومًا علي تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.