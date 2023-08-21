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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطروح .. جهاز الشرب والصرف الصحي يكشف تفاصيل عمل محطة تحلية مياه "الرميلة4"

شركة مياة الشرب والصرف
شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح

أكد المهندس أحمد نصر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، أنه يجرى تنفيذ محطة تحلية مياه “الرميلة 4” شرق مطروح بطاقة إنتاجية 65 ألف مترمكعب في اليوم وستكون قابلة للتوسع حتى 130 ألف مترمكعب في اليوم.

 

وقال أحمد نصر، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه نستهدف أن تعمل تلك المحطة بطاقة 50% بنهاية هذا العام، والصيف القادم ستعمل المحطة بكافة طاقتها.

 

وتابع رئيس الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، أن الدولة لها رؤية إستراتيجية، بالعمل على التوسع في محطات تحلية المياة، خاصة بعد زيادة الطلب والأعداد التي تتوافد على محافظة مطروح.

وأشار أحمد نصر إلى  أن نسبة التنفيذ في محطة تحلية “الرميلة4”،   تخطت الـ70% للأعمال المدنية و25% للأعمال الكهروميكانيكية.

محطة تحلية مياه الرميلة 4 مياة الشرب الصرف الصحى مطروح

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